Директора управляющей компании в Челябинске будут судить за фиктивные квитанции на 1 млн рублей

«Установлено, что с ноября 2024 по декабрь 2025 года фигурант, фактически самоустранившись от управления 558 многоквартирными домами, продолжал рассылать собственникам и арендаторам помещений платежные квитанции. В документах содержались заведомо ложные сведения об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Граждане, доверяя официальным документам, производили оплату, однако УК никаких работ по техобслуживанию домов не проводила», — прокомментировали в управлении.