Директора управляющей компании в Челябинске будут судить за фиктивные квитанции на 1 млн рублей

В Советский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении гендиректора управляющей компании, обвиняемой в масштабном мошенничестве при обслуживании многоквартирных домов, — речь идет о скандально известной компании «УКИКО», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.
По версии следствия, злоумышленник более года выставлял собственникам жилья счета за несуществующие работы, похитив свыше 1 млн рублей.
«Установлено, что с ноября 2024 по декабрь 2025 года фигурант, фактически самоустранившись от управления 558 многоквартирными домами, продолжал рассылать собственникам и арендаторам помещений платежные квитанции. В документах содержались заведомо ложные сведения об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Граждане, доверяя официальным документам, производили оплату, однако УК никаких работ по техобслуживанию домов не проводила», — прокомментировали в управлении.
Полученные средства, более 1 млн рублей, были похищены и израсходованы руководителем по личному усмотрению.
Гендиректору вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
В рамках уголовного дела для обеспечения возможного возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого. Под арест попали жилые и нежилые помещения общей стоимостью 5,8 млн рублей, а также денежные средства на банковских вкладах фигуранта.