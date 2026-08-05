Полтора года колонии получил 17-летний воронежец за мошенничество на 3 миллиона

В декабре прошлого года несовершеннолетний воронежец совместно с неустановленными лицами похитил у пожилой жительницы Воронежа крупную сумму денег. Пенсионерку убедили перевести накопления на «безопасный банковский счет». Гражданка собрала больше трех миллионов рублей и передала их курьеру, в роли которого выступил подсудимый.