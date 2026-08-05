Полтора года колонии получил 17-летний воронежец за мошенничество на 3 миллиона

Железнодорожный суд Воронежа вынес приговор 17-летнему местному жителю. Парня признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
В декабре прошлого года несовершеннолетний воронежец совместно с неустановленными лицами похитил у пожилой жительницы Воронежа крупную сумму денег. Пенсионерку убедили перевести накопления на «безопасный банковский счет». Гражданка собрала больше трех миллионов рублей и передала их курьеру, в роли которого выступил подсудимый.
Суд приговорил парня к полутора годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Одновременно по требованию прокурора с осужденного в пользу потерпевшей взыщут всю сумму причиненного ущерба.
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