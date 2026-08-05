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На берегах Симферопольского водохранилища обнаружены погибшие птицы

Специалисты отобрали пробы у погибших птиц на Симферопольском водохранилище.

На берегах Симферопольского водохранилища обнаружены трупы водоплавающих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии РК.

Как рассказали в ведомстве, специалисты провели обследование территории. В ходе рейда на прибрежной зоне водохранилища были обнаружены погибшие синантропные водоплавающие птицы.

С патологического материала отобраны пробы, которые направлены в региональную лабораторию для исследования на высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

При этом трупы диких трупы диких кабанов и фактов несанкционированного захоронения биологических отходов на территории не выявлено.