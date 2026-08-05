В Иркутске задержали мужчину после его угроз с ножом в адрес девочек в подъезде

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что информация о том, что мужчина ходит по подъезду дома на улице Советская города Иркутска с предметом, похожим на нож, поступило в дежурную часть вечером 4 августа. Сотрудники органов внутренних дел незамедлительно выехали на место происшествия и задержали злоумышленника. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он высказывал в адрес подростков угрозы.