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В Иркутске задержали мужчину после его угроз с ножом в адрес девочек в подъезде

Предварительно, местный житель был пьян в момент случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 августа. В Иркутске сотрудники полиции задержали 61-летнего мужчину, которые с ножом угрожал девочкам в подъезде одного из домов. Предварительно, в момент произошедшего местный житель был пьян. На видео он рассказал о случившемся и принес свои извинения.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что информация о том, что мужчина ходит по подъезду дома на улице Советская города Иркутска с предметом, похожим на нож, поступило в дежурную часть вечером 4 августа. Сотрудники органов внутренних дел незамедлительно выехали на место происшествия и задержали злоумышленника. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он высказывал в адрес подростков угрозы.

В настоящее время иркутянин доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Добавим, что прокуратура Октябрьского района контролируется установление обстоятельств происшествия с участием несовершеннолетних. Законность принятых правоохранительными органами решений будет проверена надзорным ведомством. Кроме того, прокуратурой организована проверка причин и условий, способствовавших происшествию, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Приангарья.

Ранее сообщалось, что в Нижнеудинске суд вынес приговор в отношении 28-летней женщины. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Известно, что фигурантка дела ранила ножом мужчину.

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