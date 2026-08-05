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Сгорела 21 машина: на месте пожара в Ростове открыли мобильную приемную полиции

Правоохранители помогают ростовчанам, чье имущество пострадало после ночного пожара.

Источник: Комсомольская правда

На месте пожара, произошедшего в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, развернули мобильную приемную полиции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В состав пункта входят сотрудники штраба, подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Правоохранители принимают заявления об ущербе имуществу и транспорту, а также оказывают помощь в восстановлении паспортов РФ и регистрационных документов на автомобили.

Также на месте работает следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в ночь на 5 августа от огня пострадали 21 машина и вход в здание. Подозреваемого уже задержали, возбуждено дело.

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