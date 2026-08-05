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В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в поджоге АЗС и 21 автомобиля. Главное

В Ростове-на-Дону сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Мелитополя. Мужчину подозревают в умышленном поджоге АЗС, из-за чего сгорел автозаправочный комплекс и 21 автомобиль.

Источник: "Российская газета"

В Ростове-на-Дону сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Мелитополя. Мужчину подозревают в умышленном поджоге АЗС, из-за чего сгорел автозаправочный комплекс и 21 автомобиль.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

ЧП произошло после часа ночи в Северном жилом массиве донской столицы на проспекте Космонавтов. На территории автозаправочной станции в фургоне Ford Transit загорелись емкости с ГСМ. Водитель автомобиля перегнал горящий автомобиль во двор жилого массива, где пламя перекинулось на припаркованные машины. После этого подозреваемый в поджоге пустился в бега.

Прибывшие по тревоге пожарные и местные жители потушили пламя. В тушении участвовало восемь единиц техники и 16 пожарных.

«Около трех часов ночи подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия», — сообщили «РГ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Сейчас на месте пожара работают криминалисты и сотрудники пожарно-испытательной лаборатории, которые установят точную причину возгорания. Размер ущерба устанавливается. Сгорел 21 автомобиль.

Кстати.

В Ростовской области 15 июля в селе Новобессергеневка на открытой стоянке сгорело семь автомобилей. Причиной пожара стала кустарная заправка автомобиля в необорудованном месте.

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