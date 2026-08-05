В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в поджоге АЗС и 21 автомобиля. Главное

ЧП произошло после часа ночи в Северном жилом массиве донской столицы на проспекте Космонавтов. На территории автозаправочной станции в фургоне Ford Transit загорелись емкости с ГСМ. Водитель автомобиля перегнал горящий автомобиль во двор жилого массива, где пламя перекинулось на припаркованные машины. После этого подозреваемый в поджоге пустился в бега.