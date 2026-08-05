Срок в колонии получил нижегородский похититель 57 шоколадных яиц

В прокуратуре Московского района уточнили, что фигурант полностью признал вину, выразил раскаяние и оформил явку с повинной — эти обстоятельства суд принял во внимание. Однако на решение повлиял и криминальный бэкграунд подсудимого: у него уже есть четыре судимости, в том числе за аналогичные преступления. При этом новые противоправные действия он совершил спустя всего несколько месяцев после освобождения.