Срок в колонии получил нижегородский похититель 57 шоколадных яиц

В Московском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор 30‑летнему местному жителю, обвиняемому в серии краж из сетевых магазинов. Об этом сообщили в прокуратуре Московского района.
По данным следствия, мужчина похитил бутылку выдержанного виски стоимостью 8000 рублей — её он спрятал под куртку и миновал кассовую зону. Кроме того, злоумышленник вынес из магазина 57 шоколадных яиц с игрушками: их общая стоимость превысила 8500 рублей, а спрятал он их в пакете. Впоследствии мужчина употребил алкоголь, а яйца, как он сам заявил, реализовал неизвестному покупателю за 2000 рублей.
В прокуратуре Московского района уточнили, что фигурант полностью признал вину, выразил раскаяние и оформил явку с повинной — эти обстоятельства суд принял во внимание. Однако на решение повлиял и криминальный бэкграунд подсудимого: у него уже есть четыре судимости, в том числе за аналогичные преступления. При этом новые противоправные действия он совершил спустя всего несколько месяцев после освобождения.
На время рассмотрения дела мужчина находился под стражей. По итогам судебного разбирательства ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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