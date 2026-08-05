Ссора у сельского кафе: омичка получила 8,5 лет колонии за убийство прохожего

Трагедия произошла в ночь на 3 августа 2025 года в селе Новокарасук. По данным следствия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подсудимая отдыхала на территории возле одного из местных кафе. Там между ней и 40-летним односельчанином вспыхнула ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений.