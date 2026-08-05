Мошенники обманули богородского пенсионера при онлайн-покупке

77-летний житель Богородска стал жертвой мошенников при совершении покупки через Интернет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительной информации, пенсионер нашел на сайте объявление о продаже двигателя. После общения с «менеджером» он перевел предоплату в размере 29 тысяч 980 рублей, а затем еще 58 тысяч рублей в качестве полной оплаты заказа.
«Договор купли-продажи ему не направили, а документы, по заверению мошенницы, должны были прийти вместе с товаром. Однако в назначенный срок товар не поступил, а связаться с продавцом так и не удалось», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых в мошенничестве ищут.
Напомним, почти 44 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области.