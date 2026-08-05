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Мошенники обманули богородского пенсионера при онлайн-покупке

Мужчина пытался приобрести автомобильный двигатель.

77-летний житель Богородска стал жертвой мошенников при совершении покупки через Интернет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, пенсионер нашел на сайте объявление о продаже двигателя. После общения с «менеджером» он перевел предоплату в размере 29 тысяч 980 рублей, а затем еще 58 тысяч рублей в качестве полной оплаты заказа.

«Договор купли-продажи ему не направили, а документы, по заверению мошенницы, должны были прийти вместе с товаром. Однако в назначенный срок товар не поступил, а связаться с продавцом так и не удалось», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых в мошенничестве ищут.

Напомним, почти 44 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области.

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