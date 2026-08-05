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В Неклиновском районе Ростовской области от обломков БПЛА загорелась сухая трава

Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 августа в Неклиновском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Информацию в соцсетях опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

— Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Всего, по информации главы региона, прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили более 40 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском районах Дона.

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