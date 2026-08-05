В Неклиновском районе Ростовской области от обломков БПЛА загорелась сухая трава

В ночь на 5 августа в Неклиновском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Информацию в соцсетях опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.
— Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Всего, по информации главы региона, прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили более 40 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском районах Дона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше