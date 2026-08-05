В соседнем с Прикамьем Башкортостане обломки БПЛА упали в промзоне

Обломки беспилотников упали в уфимской промзоне, сообщил глава республики Радий Хабиров.
В соседней с Пермским краем Республике Башкортостан отражена террористическая атака на промышленные предприятия. Обломки дронов упали в промзоне Уфы. На месте возник пожар. Жертв и пострадавших, по словам главы, нет.
Радий Хабиров также опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о якобы отравленном воздухе. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку, оснований для волнения нет. Ситуация находится под контролем.
Власти призывают не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Телефон экстренных служб — 112.
Напомним, в Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» днём 5 августа.