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В соседнем с Прикамьем Башкортостане обломки БПЛА упали в промзоне

Власти республики призывают не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Обломки беспилотников упали в уфимской промзоне, сообщил глава республики Радий Хабиров.

В соседней с Пермским краем Республике Башкортостан отражена террористическая атака на промышленные предприятия. Обломки дронов упали в промзоне Уфы. На месте возник пожар. Жертв и пострадавших, по словам главы, нет.

Радий Хабиров также опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о якобы отравленном воздухе. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку, оснований для волнения нет. Ситуация находится под контролем.

Власти призывают не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Телефон экстренных служб — 112.

Напомним, в Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» днём 5 августа.

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