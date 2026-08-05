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Белорусская туристка умерла в Македонии

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусская туристка скоропостижно скончалась в городе Охрид (Северная Македония), об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Белорусское посольство в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами Северной Македонии, а также руководителем туристической группы и родственниками погибшей.

«Оказывает необходимую консульскую помощь», — отметили в МИД.

Причины смерти туристки и обстоятельства произошедшего не указываются.

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