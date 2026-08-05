Жителя Хакасии осудили за смертельный удар товарищу в тайге

Эта история с трагичным концом произошла в Таштыпском районе в августе 2020 года. Мужчины находились в лесном массиве, выпивали. Причем довольно много. Поссорились. И подсудимый нанес своему противнику удар кулаком в голову, причинив потерпевшему черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте происшествия.