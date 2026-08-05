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Под Ростовом простятся с девочкой, погибшей при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

В Ростовскую область доставили тело ребенка, погибшего на курорте из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области готовятся проститься с пятилетней девочкой, которая погибла во время атаки на курортный поселок Архипо-Осиповка. На пляже малышка находилась вместе с мамой. Тут же отдыхали и друзья семьи — супруги и их сын.

Дончане наслаждались морем и солнцем, когда внезапно на побережье рухнул вражеский дрон. В результате удара дети скончались. Их родители получили травмы и были доставлены в больницу.

Как рассказал источник издания, сегодня тело малышки доставили в родной город. Завтра, 6 августа, пройдет церемония прощания.

Администрация города Шахты полностью взяла на себя расходы по транспортировке тела погибшей девочки, организации панихиды и погребения. Власти заверили, что окажут максимальную поддержку семьям, потерявшим детей.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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