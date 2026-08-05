Ракетная опасность объявлена в Воронежской области 5 августа днем

В нашем регионе объявили ракетную опасность 5 августа в 12:57. Работают системы оповещения. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Тем, кто находится дома, чиновник советует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем же, кто сейчас на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Напомним, что минувшей ночью над нашим регионом сбили 22 дрона.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Обновление: режим отменили в 13:27.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше