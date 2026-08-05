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Зубр напал на человека в польской части Беловежской пущи (видео)

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Зубр напал на мужчину в польской части Беловежской пущи, видеоподтверждение этому появилось в социальных сетях.

Источник: CC BY 2.0 / Wermei / European Bison seen in Bialowieza

Автор поста, польский турист, написал, что они с женой стали свидетелями того, как мужчина спровоцировал на агрессию могучее животное.

«Сегодня моя жена и я стали свидетелями очень опасного инцидента в Беловежской пуще. Мужчина подошел слишком близко к зубру и вошел в его зону безопасности. Животное отреагировало и повалило его. Моя жена записывала весь инцидент с самого начала», — написал он в социальной сети под опубликованным видео.

Автор сообщения рассказал некоторые подробности инцидента, а также то, как удалось избежать трагедии.

«Когда мужчина уже лежал на земле, мы кричали ему, чтобы он не двигался, потому что зубр был еще очень близко, и любое внезапное движение могло спровоцировать еще одно нападение», — рассказал турист.

Он также рассказал о том, что не растерялся и подъехал близко к зубру на автомобиле, чтобы отвлечь разъяренное животное. В итоге зубр отошел, мужчина самостоятельно встал и отошел подальше.

При этом свидетель инцидента пояснил, почему опубликовал видео нападения зубра на человека.

«Я публикую эту запись в качестве предупреждения. (…) Это дикое животное, весом несколько сотен килограммов, и может быть очень опасным в случае угрозы. (…) Одно безрассудное решение может закончиться трагедией», — говорится в комментарии автора.