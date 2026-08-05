Зубр напал на человека в польской части Беловежской пущи (видео)

«Сегодня моя жена и я стали свидетелями очень опасного инцидента в Беловежской пуще. Мужчина подошел слишком близко к зубру и вошел в его зону безопасности. Животное отреагировало и повалило его. Моя жена записывала весь инцидент с самого начала», — написал он в социальной сети под опубликованным видео.