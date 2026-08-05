Смертельная регата. Суд поставил точку в деле о гибели мужчины в ураган

Суд вынес решение по трагедии, случившейся во время парусной регаты в Нижнем Новгороде: яхты тогда вышли на Волгу в шторм, и с одной из них смыло 25-летнего программиста, участника корпоратива. Мужчина погиб. Теперь владельцу яхт придётся заплатить матери погибшего 1,5 млн рублей, кроме того, организаторов регаты признали виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. Как разворачивались события того рокового дня, почему организаторы проигнорировали надвигающийся ураган — в материале nn.aif.ru.