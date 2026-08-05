Смертельная регата. Суд поставил точку в деле о гибели мужчины в ураган

Суд вынес решение по трагедии, случившейся во время парусной регаты в Нижнем Новгороде: яхты тогда вышли на Волгу в шторм, и с одной из них смыло 25-летнего программиста, участника корпоратива. Мужчина погиб. Теперь владельцу яхт придётся заплатить матери погибшего 1,5 млн рублей, кроме того, организаторов регаты признали виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. Как разворачивались события того рокового дня, почему организаторы проигнорировали надвигающийся ураган — в материале nn.aif.ru.
Выходить на Волгу было нельзя.
Корпоративное мероприятие проходило на Гребном канале, в акватории Волги в Нижнем Новгороде 29 июля 2023 года. Гвоздём программы должна была стать парусная регата.
Но погода на беду резко испортилась. МЧС заранее выпустило предупреждения о надвигающейся грозе и сильном ветре, однако организаторы регаты не стали отменять мероприятие. Когда яхты вышли на воду, налетел настоящий ураган с ветром, значительно превышавшим допустимые для выхода яхт показатели. Видимость упала практически до нуля.
Как позже выяснило следствие, поездка проходила с грубыми нарушениями. Яхтой, на которой находился айтишник Лев Л., управлял 17-летний подросток. На некоторых пассажирах не было спасательных жилетов, и вообще судно оказалось перегруженным.
В итоге в 70 метрах от берега пассажир упал в воду. Говорят, он отлично плавал, но из-за высоких волн и ветра не смог добраться до берега — захлебнулся. Гибель молодого человека стала страшным ударом для его семьи: у бабушки на фоне стресса случился инсульт, а мать потеряла работу из-за необходимости ухаживать за лежачей больной…
После трагедии возбудили уголовное дело по двум пунктам части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое группой лиц). 30 мая 2025 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал двух владельцев яхт виновными по данной статье.
На этом разбирательства не закончились. Мать погибшего молодого человека подала гражданский иск к организаторам регаты, требуя компенсации морального вреда за потерю сына. С Александром Т. и компанией-организатором мероприятия «Ивент Моушен» истица пришла к досудебному мировому соглашению. Судопроизводство в их отношении прекратили.
А вот в отношении второго владельца яхт, Александра М., Нижегородски райсуд на днях вынес жёсткое решение. Иск убитой горем матери удовлетворили: ответчика обязали выплатить ей 1,5 млн рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в областной суд в течение месяца.
Жертва того же урагана.
К сожалению, вода не прощает ошибок, и беда на Гребном канале была тем летом не единственной. Ровно в тот же день, 29 июля 2023 года, в шторм на Горьковском море возле пансионата «Буревестник» перевернулась другая парусная яхта.
Тогда, по информации МЧС России, погибла 71-летняя женщина, а ещё трёх пассажиров яхты сумели спасти очевидцы. Ветер и там был штормовой, а предупреждение МЧС люди во внимание не приняли…
Кроме того, ураганный ветер тогда, как спичечный коробок, снёс остановку автобусов в Кстовском районе, двух женщин пришлось госпитилизировать.