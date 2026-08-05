Бастрыкин затребовал новый доклад о смерти ребенка в клинике Новороссийска

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о смерти восьмилетнего мальчика после оказания медпомощи в частной клинике Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства.
С обращением к главе ведомства обратилась жительница Краснодарского края. Женщина заявила о несогласии с ходом расследования обстоятельств оказания медицинской помощи ее сыну.
По данным заявительницы, в мае родители привезли мальчика в частную клинику. После введения инъекции состояние ребенка резко ухудшилось, однако своевременные реанимационные мероприятия, по ее мнению, проведены не были. Впоследствии ребенок скончался.
Сообщается, что уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по Краснодарскому краю. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу.
Глава СК затребовал у руководителя регионального управления Андрея Маслова обновить данные о ходе и результатах расследования, учитывая доводы матери погибшего ребенка. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК России.