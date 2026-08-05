Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве машины

Согласно информации, полученной ТАСС от оперативных служб, он госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.
«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», — приводит агентство слова представителя оперативных служб.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", — сообщили оперативные службы.