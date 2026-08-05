Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве машины

Владимир Ткачук, занимающий должность генерального директора «Уралдронзавода» (предприятие выпускает дроны «Упырь»), пострадал при взрыве автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, полученной ТАСС от оперативных служб, он госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», — приводит агентство слова представителя оперативных служб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)", — сообщили оперативные службы.