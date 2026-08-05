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Милиция задержала белоруса, который делал ремонт в квартире

Милиция задержала могилевчанина, делавшего ремонт в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала белоруса, который делал ремонт в квартире. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД обратился 41-летний могивчанин. Мужчина рассказал о пропаже дорогостоящих инструментов из квартиры. В частности, пропали паяльник, лазерный нивелир, перфоратор.

Как удалось выяснить, инструменты украл 43-летний житель Могилева, делавший в данной квартире ремонт.

«Когда у работника закончились деньги, его привлекли оставленные без присмотра инструменты», — привели подробности в милиции.

Фигурант отнес украденное в ломбард, а на полученные деньги купил продукты и алкоголь. Владельцу квартиры могилевчанин сказал, что ничего не знает о пропаже. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Ранее в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.

Тем временем белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было.

А еще суд лишил белоруса права на квартиру после смерти его жены.