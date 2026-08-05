Милиция задержала белоруса, который делал ремонт в квартире. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД обратился 41-летний могивчанин. Мужчина рассказал о пропаже дорогостоящих инструментов из квартиры. В частности, пропали паяльник, лазерный нивелир, перфоратор.
Как удалось выяснить, инструменты украл 43-летний житель Могилева, делавший в данной квартире ремонт.
«Когда у работника закончились деньги, его привлекли оставленные без присмотра инструменты», — привели подробности в милиции.
Фигурант отнес украденное в ломбард, а на полученные деньги купил продукты и алкоголь. Владельцу квартиры могилевчанин сказал, что ничего не знает о пропаже. В отношении мужчины заведено уголовное дело.
Ранее в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.
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