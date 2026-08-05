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Ракетный удар полчаса угрожал Воронежской области днем 5 августа

Ни о каких происшествиях за этот период не сообщается.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежская область полчаса находилась под угрозой ракетной атаки днем 5 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

В 12:57 в регионе взвыли сирены. Особый режим действовал до 13:27.

Ни о каких происшествиях за этот период не сообщается.

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