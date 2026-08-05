«Тебе кирдык!»: волгоградский суд приступил к допросу блогера Ульянова

Блогер снова повторил озвученную ранее информацию, что за деньги в своих социальных сетях публиковал материалы в защиту отставного полковника Игоря Дайлиденко, получившего срок за растрату зерна на 18 млн рублей. Дайлиденко, по словам Ульянова, обратился к нему в мае 2020 года с просьбой озвучивать в публичном пространстве его позицию по корпоративному спору, который возник у него с партнерами по зерновому бизнесу, в частности, Рашидом Карсаковым.