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Петербуржец пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома

Мужчина трогал женщин за оголенные места и пытался поцеловать, одну из них он затащил в квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Петербуржец по имени Исмат Б. из Красногвардейского района пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома № 30 на проспекте Энергетиков. Причем, нападения он совершил прямо в своей парадной. Первый эпизод произошел днем 14 июля. Жертвой стала 19-летняя девушка. Она рассказала полиции, что мужчина схватил ее за талию, касался оголенных частей тела. Ей в итоге удалось убежать.

Ночью 1 августа Исмату удалось затащить в свою квартиру другую женщину, 57-летнюю соседку. Он закрыл входную дверь на ключ и начал домогаться жертвы, откинул ее на диван. Каким-то чудом женщина смогла отвлечь его, найти ключ и сбежать с места происшествия. Она тоже написала заявление в полицию, и через двое суток насильника задержали.

— Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, но вину он не признал. В следствии настаивали, что его нужно отправить в СИЗО, так как фигурант может скрыться на территории иностранного государства и давить на потерпевших. В итоге его заключили под стражу, — добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.