Петербуржец пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома

— Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, но вину он не признал. В следствии настаивали, что его нужно отправить в СИЗО, так как фигурант может скрыться на территории иностранного государства и давить на потерпевших. В итоге его заключили под стражу, — добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.