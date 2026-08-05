Парашютисты-десантники Прикамья вылетели на Ямал для ликвидации лесных пожаров

В этом году группа из 15 парашютистов-десантников помогала бороться с огнем в Томской области. Два дня назад они благополучно вернулись домой. Во время 38-дневной командировки пермские пожарные приняли участие в ликвидации крупного пожара площадью 800 га. Пермяки не допустили его дальнейшее распространение. После этого группу направили на выполнение других оперативных задач.