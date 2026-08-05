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В Самаре еще на восемь лет лишили свободы Светлану Ладу-Русь*

В Самаре лже-целительнице и «борцу с рептилоидами» вынесли еще один заочный приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре заочно вынесли очередной приговор Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)*. Ее признали виновной в уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«По совокупности преступлений женщине назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Отбывание наказания предусмотрено в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.

Также осужденной назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. По информации СУ СК по Самарской области, Пеунову два раза за год привлекали к административной ответственности за нарушения. Однако она все равно продолжила выкладывать в соцсети посты без указания на то, что они созданы иноагентом.

А в 2024 и 2025 годах Лада-Русь не предоставила в министерство юстиции РФ отчеты о деятельности иностранного агента в интернете. Напомним, Светлана Лада-Русь «лечила» людей с помощью солнечной энергии, была сторонником теории заговора рептилоидов и создала деструктивные общины. В ноябре 2025 года ее заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

*Светлана Лада-Русь (Пеунова) — внесена в реестр иноагентов.

СК