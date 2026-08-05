В Самаре еще на восемь лет лишили свободы Светлану Ладу-Русь*

Также осужденной назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. По информации СУ СК по Самарской области, Пеунову два раза за год привлекали к административной ответственности за нарушения. Однако она все равно продолжила выкладывать в соцсети посты без указания на то, что они созданы иноагентом.