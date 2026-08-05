В Перми задержали подозреваемого в передаче данных об НПЗ и инфраструктуре

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность местного жителя, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ведомстве.
Как установили оперативники, мужчина инициативно вышел на связь через один из мессенджеров, после чего по заданию куратора сфотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, а затем передал сведения.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. УФСБ напоминает, что сотрудничество с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России, квалифицируется как госизмена и карается вплоть до пожизненного лишения свободы.
О вербовках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.