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В Перми задержали подозреваемого в передаче данных об НПЗ и инфраструктуре

Мужчина инициативно вышел на связь с злоумышленниками через один из мессенджеров.

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность местного жителя, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ведомстве.

Как установили оперативники, мужчина инициативно вышел на связь через один из мессенджеров, после чего по заданию куратора сфотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, а затем передал сведения.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. УФСБ напоминает, что сотрудничество с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России, квалифицируется как госизмена и карается вплоть до пожизненного лишения свободы.

О вербовках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.