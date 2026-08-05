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Уголовное дело возбудили после гибели ребёнка в ДТП в Нижнем Новгороде

19-летняя девушка на «КИА» сбила ребенка, который переезжал дорогу в неустановленном месте.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Новокузнечихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла днем 4 августа у дома № 6. По данным полиции, 19-летняя девушка за рулем автомобиля «КИА» совершила наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. В результате полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Нижегородской области.

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