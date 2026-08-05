Уголовное дело возбудили после гибели ребёнка в ДТП в Нижнем Новгороде

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Новокузнечихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла днем 4 августа у дома № 6. По данным полиции, 19-летняя девушка за рулем автомобиля «КИА» совершила наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. В результате полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Нижегородской области.