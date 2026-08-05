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Под Геленджиком из моря вытащили труп

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Источник: Югополис

Тело мужчины обнаружили в морской акватории у побережья геленджикского села Архипо-Осиповка 4 августа. Личность погибшего и подробности происшествия пока неизвестны. Проводятся следственные мероприятия.

В последние дни подобные случаи отмечаются все чаще. Напомним, 3 августа утонул пенсионер в анапской станице Благовещенской. Днем ранее в Крымском районе 39-летний мужчина утонул в реке Адагум. 29 июля в Краснодаре погиб 41-летний мужчина, неудачно нырнувший в реку Кубань.

Всего с начала года на водных объектах Краснодарского края погибли уже около 40 человек, в том числе шестеро детей.