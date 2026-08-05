Под Воронежем мальчик погиб в реке Дон, купаясь без присмотра взрослых

Семилетний мальчик погиб в реке Дон в селе Залужное, сообщили в СУ СКР по Воронежской области.
Трагедия произошла 1 августа. По данным следствия, двое детей отдыхали на берегу Дона без присмотра взрослых. Семилетний ребёнок зашёл в воду и утонул. Позже его тело нашли водолазы.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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