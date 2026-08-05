Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем мальчик погиб в реке Дон, купаясь без присмотра взрослых

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник: АиФ Воронеж

Семилетний мальчик погиб в реке Дон в селе Залужное, сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Трагедия произошла 1 августа. По данным следствия, двое детей отдыхали на берегу Дона без присмотра взрослых. Семилетний ребёнок зашёл в воду и утонул. Позже его тело нашли водолазы.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше