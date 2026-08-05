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В Керчи тысячи абонентов останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«Информируем о приостановлении подачи газа с 6 августа (с 08:00) до 8 августа (до 17:00) в связи с производством работ по реконструкции газопровода с установкой запорной арматуры Ду 250 по улице Советской в Керчи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.

С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.

Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.

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