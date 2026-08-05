Самарские таможенники задержали грузовик с тонной наркотиков

При осмотре автомобиля в дополнительном топливном баке обнаружили жидкость с резким запахом, что вызвало подозрения. Самарская таможня Оренбургской области завела три уголовных дела. Суд вынес приговор, назначив водителю семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.