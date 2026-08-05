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Самарские таможенники задержали грузовик с тонной наркотиков

Сотрудники Самарской таможни пресекли контрабанду.

Источник: Самарская таможня

Самарские таможенники вместе с оренбургскими пограничниками пресекли контрабанду тонны прекурсоров. Водитель фуры пытался провести наркотики через КПП, сообщают в пресс-службе Самарской таможни.

«Грузовик обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска “Орск”. В полуприцепе и в тайнике сотрудники нашли пластиковые канистры с прозрачной жидкостью. Вещество внесено в список прекурсоров наркотических средств», — отметили в сообщении.

При осмотре автомобиля в дополнительном топливном баке обнаружили жидкость с резким запахом, что вызвало подозрения. Самарская таможня Оренбургской области завела три уголовных дела. Суд вынес приговор, назначив водителю семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.