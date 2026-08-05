На Урале при взрыве автомобиля пострадал гендиректор завода дронов Ткачук

По данным ural.aif.ru, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Следствие проверяет все версии. Официальных заявлений от ведомств пока не поступало. На месте работают оперативные службы.