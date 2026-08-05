Замдиректора базы отдыха в Геленджике обвинили в хищении 920 тысяч рублей

По данным следствия, 44‑летняя женщина, прибывшая из Санкт‑Петербурга, использовала служебное положение для личного обогащения. При заселении гостей она просила переводить оплату не на счет организации, а на свою банковскую карту либо на счет своего брата.
В результате противоправных действий учреждению был нанесен ущерб в размере 920 тысячи рублей. Уголовное дело уже направлено в суд; обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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