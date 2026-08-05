В Архипо‑Осиповке возложили цветы к стихийному мемориалу после удара БПЛА

Мероприятие прошло у стихийного мемориала возле Дома культуры. В церемонии приняли участие епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий, представители духовенства, местной администрации, Архипо‑Осиповского станичного казачьего общества, а также жители поселка.
Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Епископ Сергий произнес слова поддержки и утешения для собравшихся и совершил заупокойную молитву. Соболезнования семьям погибших продолжают поступать из разных регионов страны.
Ранее «РГ» писала, что в результате атаки беспилотников в Архипо-Осиповке погибли семь человек. Число пострадавших достигло 58.
Несколько детей с минно-взрывными травмами оперативно доставили в Краснодар. Одного из них уже выписали.