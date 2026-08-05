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В Архипо‑Осиповке возложили цветы к стихийному мемориалу после удара БПЛА

В поселке Архипо‑Осиповка состоялась церемония памяти жертв террористической атаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Источник: Российская газета

Мероприятие прошло у стихийного мемориала возле Дома культуры. В церемонии приняли участие епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий, представители духовенства, местной администрации, Архипо‑Осиповского станичного казачьего общества, а также жители поселка.

Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Епископ Сергий произнес слова поддержки и утешения для собравшихся и совершил заупокойную молитву. Соболезнования семьям погибших продолжают поступать из разных регионов страны.

Ранее «РГ» писала, что в результате атаки беспилотников в Архипо-Осиповке погибли семь человек. Число пострадавших достигло 58.

Несколько детей с минно-взрывными травмами оперативно доставили в Краснодар. Одного из них уже выписали.

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