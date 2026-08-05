В Челябинске потушили пожар на территории с алкогольной продукцией

На месте работали 24 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. Специалисты сформировали три звена газодымозащитной службы. Противопожарное водоснабжение организовали от гидранта, расположенного в 400 метрах.
К месту происшествия также направили пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги.
Огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Угрозу распространения пламени на склад ликвидировали, после чего открытое горение полностью потушили.
Никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Ночью во вторник, 4 августа, в одной из многоэтажек на северо-западе Челябинска вспыхнула квартира на третьем этаже. Чтобы покинуть дом, восьми жителям потребовалась помощь спасателей. А хозяйку увезли в больницу.