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В Челябинске потушили пожар на территории с алкогольной продукцией

Днём 5 августа на улице Игуменка в Ленинском районе Челябинска загорелись паллеты с алкогольными напитками. Огонь мог распространиться на соседнее двухэтажное складское здание, но пожарным удалось ликвидировать угрозу.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

На месте работали 24 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. Специалисты сформировали три звена газодымозащитной службы. Противопожарное водоснабжение организовали от гидранта, расположенного в 400 метрах.

К месту происшествия также направили пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги.

Огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Угрозу распространения пламени на склад ликвидировали, после чего открытое горение полностью потушили.

Никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Ночью во вторник, 4 августа, в одной из многоэтажек на северо-западе Челябинска вспыхнула квартира на третьем этаже. Чтобы покинуть дом, восьми жителям потребовалась помощь спасателей. А хозяйку увезли в больницу.

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