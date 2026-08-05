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Партнер Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Партнер миллиардера Ильи Трабера Владимир Даниленко не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.

Источник: РИА Новости

В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест.

«Даниленко вину не признает», — сказал собеседник агентства.

Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.

По делу проходят еще два фигуранта — предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.