Партнер Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест.
«Даниленко вину не признает», — сказал собеседник агентства.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По делу проходят еще два фигуранта — предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.