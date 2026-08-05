Партнер Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).