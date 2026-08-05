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Москвич помогал мошенникам с оборудованием и был задержан

Москвича задержали в Петербурге за помощь в организации мошеннических колл-центров. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 18-летний молодой человек прибыл в город по требованию кураторов. Он снимал квартиры и размещал в них специальное оборудование, которое позволяло мошенникам звонить россиянам не вызывая вопросов у систем безопасности.

«Каждые пять дней фигурант менял локацию, перевозя с собой GSM-шлюзы, которые для маскировки выдавал за обычные усилители звука», — сообщается в публикации.

При этом он намеренно выбирал квартиры в домах с шумными заведениями, чтобы маскировать оборудование. За свои «услуги» он получал около 55 тысяч рублей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Сейчас молодой человек находится под стражей.

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