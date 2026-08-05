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В Ростове задержали водителя из Мелитополя по делу о поджоге фургона с топливом

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Как передает.

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Как передает Привет-Ростов, следователи квалифицировали происшествие по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

По предварительным данным, на территории автозаправочной станции произошло возгорание ёмкостей с топливом, находившихся в фургоне Ford Transit. Водитель транспортного средства, не дожидаясь прибытия пожарных, перегнал горящий автомобиль во двор жилого массива, где огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — им оказался 43-летний житель Мелитополя.

В настоящее время следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко продолжает сбор доказательств и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

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