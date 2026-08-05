Как возник пожар, уничтоживший АЗС и 20 машин в Ростове

В ночь на 5 августа на пульт дежурного службы спасения поступило сразу несколько звонков. Звонившие сообщали о крупных пожарах сразу по двум соседним адресам в спальном районе города — горела местная АЗС на площади Королева и машины во дворе на проспекте Космонавтов.
Пожарные и полиция немедленно выехали на место происшествия. На АЗС к тому моменту уже полностью выгорели технические помещения и колонки. К счастью, огонь не добрался до подземных хранилищ с топливом. А вот машины в соседнем дворе горели интенсивно и ярко, так как были плотно припаркованы друг к другу. В итоге полностью выгорело 20 машин, а также фасад трехэтажного здания с магазинами и офисами. Внутри здания были пункты выдачи популярных маркетплейсов, которые сильно пострадали от огня и копоти. По счастливой случайности никто не пострадал.
Эти два пожара оказались связаны друг с другом. Как рассказал «РГ» очевидец события по имени Иван (работает на АЗС сторожем), ночью заправляться подъехал микроавтобус с номерами Запорожской области (185-й регион). Оператор почему-то не обратил внимания, что водитель заправляется не в бак автомобиля, а в так называемый еврокуб — армированный металлическим каркасом пластиковый бак, который был в кузове.
«В пластмассовые емкости заправлять нельзя, так их поверхность электризуется, возникает электростатический разряд, появляется искра, — рассказал Иван со слов своего коллеги, который дежурил той ночью. — В итоге еврокуб загорелся».
Водитель просто вытолкнул его из машины прямо на заправке, запрыгнул в автобус и уехал. При этом в багажнике у него полыхнул второй еврокуб с бензином. Перепуганный нарушитель выехал на дорогу, а потом зачем-то свернул во дворы многоэтажек и метров через двести бросил горящий микроавтобус прямо возле магазина. Горящее топливо разлилось по двору, огонь перекинулся на стоящие автомобили.
«Я хотела выскочить из подъезда, чтобы помочь тушить машины, но не смогла даже выйти из подъезда или открыть окно — такой силы был жар с улицы», — рассказал жительница соседнего дома по имени Мария.
Огонь перекинулся на деревья, растущие у подъездов, вот-вот могли заполыхать квартиры. К счастью, вовремя подоспевшие пожарные справились с пламенем.
В то же утро полиция задержала подозреваемого водителя автобуса. Он оказался 43-летним уроженцем Мелитополя. Как пояснил задержанный на видео, распространенном пресс-службой регионального ГУ МВД, в Ростов он приехал, чтобы купить бензин и перепродать его у себя на родине. Однако, план не сработал. После того, как загорелся еврокуб, он решил покинуть АЗС. А когда увидел, что загорелся и его микроавтобус, бежал уже без оглядки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Однако с учетом открывшихся обстоятельств ее еще могут переквалифицировать.
Из-за непростой ситуации с топливом в исторических регионах некоторые водители зарабатывают перепродажей бензина. Закупая его даже по завышенным ценам, они перепродают его по цене втрое-вчетверо выше, однако сильно рискуют, заправляясь в не предназначенные для этого емкости. Специалисты МЧС России предостерегают от покупок на различных онлайн-платформах пластиковых тар из-под шампуней, порошков и прочих бытовых жидкостей. Категорически нельзя пользоваться ими для перевозки и хранения топлива. У пластиковых емкостей должна быть маркировка, соответствующая предназначению и указывающая на возможность ее использования для горючих жидкостей.