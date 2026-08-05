Как возник пожар, уничтоживший АЗС и 20 машин в Ростове

В то же утро полиция задержала подозреваемого водителя автобуса. Он оказался 43-летним уроженцем Мелитополя. Как пояснил задержанный на видео, распространенном пресс-службой регионального ГУ МВД, в Ростов он приехал, чтобы купить бензин и перепродать его у себя на родине. Однако, план не сработал. После того, как загорелся еврокуб, он решил покинуть АЗС. А когда увидел, что загорелся и его микроавтобус, бежал уже без оглядки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Однако с учетом открывшихся обстоятельств ее еще могут переквалифицировать.