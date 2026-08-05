Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 кг запрещенных веществ изъяли в подпольной лаборатории в Белой Калитве

Трех человек задержали в нарколаборатории в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли преступную группу, причастную к созданию лаборатории по производству синтетических наркотиков. Незаконную деятельность в ходе совместной работы выявили сотрудники УФСБ и МВД.

Подпольную лабораторию нашли в одном из садоводческих товариществ Белой Калитвы. Во время обыска изъяли более 40 кг запрещенных веществ, оборудование, средства индивидуальной защиты, различные химические вещества.

— В отношении троих участников преступной группы возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Задержанные находятся под стражей, их сообщников ищут.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше