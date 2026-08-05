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Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего мальчика в ДТП в Нижнем Новгороде

Ребенок переезжал дорогу на велосипеде.

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на улице Новокузнечихинской в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП произошло вчера у дома № 6. Водитель-девушка, управляя автомобилем «Киа», наехала на девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде в неустановленном месте. Ребенок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных действий и экспертиз, направленных на установление истины», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил жителя села Починки.

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