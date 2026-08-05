Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего мальчика в ДТП в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на улице Новокузнечихинской в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, ДТП произошло вчера у дома № 6. Водитель-девушка, управляя автомобилем «Киа», наехала на девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде в неустановленном месте. Ребенок скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
«В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных действий и экспертиз, направленных на установление истины», — рассказали в МВД.
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