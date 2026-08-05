Возле Первоуральска столкнулись два грузовика и трактор, один из водителей погиб

На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Сейчас опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено проведение расследования. В связи с аварией движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе.