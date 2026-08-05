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Возле Первоуральска столкнулись два грузовика и трактор, один из водителей погиб

Возле Первоуральска произошло смертельное ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Возле Первоуральска произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками и трактором. Авария произошла 5 августа на 296-м километре трассы М-12 «Восток». По предварительным данным, на этом участке дороги столкнулись два грузовика и трактор.

— В результате дорожного происшествия один из водителей грузовых транспортных средств от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Сейчас опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено проведение расследования. В связи с аварией движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе.