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450-тысячный штраф выписали воронежцу за торговлю нелегальным алкоголем и табаком

Склад для хранения товара и пункт фасовки он оборудовал прямо в своем доме.

Источник: Комсомольская правда

С сентября 2024 года 42-летний житель поселка Анна организовал продажу контрафактного алкоголя и сигарет через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он оформил статус индивидуального предпринимателя. Склад для хранения товара и пункт фасовки он оборудовал прямо в своем частном доме.

В июле 2025 года совместная операция полиции и регионального УФСБ положила конец его бизнесу. Во время обысков силовики изъяли партию немаркированной продукции на сумму свыше 700 тысяч рублей. Суд признал фигуранта виновным по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 450 тысяч.

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