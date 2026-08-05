450-тысячный штраф выписали воронежцу за торговлю нелегальным алкоголем и табаком

С сентября 2024 года 42-летний житель поселка Анна организовал продажу контрафактного алкоголя и сигарет через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он оформил статус индивидуального предпринимателя. Склад для хранения товара и пункт фасовки он оборудовал прямо в своем частном доме.