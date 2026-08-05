В Шушенском водитель-бесправник с шестью пассажирами спровоцировал погоню

Уже на следующий день молодого человека привел в отдел Госавтоинспекции его собственный дедушка. На допросе 19-летний нарушитель пояснил, что не стал останавливаться по требованию инспекторов, поскольку у него никогда не было водительского удостоверения. А автомобиль он взял тайком из дедушкиного гаража, чтобы покататься с друзьями.