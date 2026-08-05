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Гендиректор компании-создателя дрона «Упырь» числится в базе «Миротворца»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гендиректор компании-создателя дрона «Упырь» Владимир Ткачук, который во вторник вечером пострадал в результате взрыва машины, числится в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Ткачук пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля в Свердловской области, за его жизнь борются медики, сообщали агентству в оперативных службах. Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Украинский ресурс обвиняет Ткачука в «организации и финансировании промышленного производства средств» ведения войны против Украины, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом, на украинском ресурсе 5 августа указано как «дата ликвидации» Ткачука с пометкой, что его «подорвали, но выжил».

Ранее на «Миротворце» агентство обнаружило другого разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, который 29 июля был госпитализирован после покушения в Туле.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.