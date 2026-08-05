Экс-депутат Коротков обжаловал изъятие доходов от бизнеса на 164 млн рублей

Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Станислава Короткова от подконтрольных ему юридических лиц — ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест» — поступило в качестве дохода 164 830 166 рублей. При этом оборот этих денежных средств в справках о доходах, которые депутат должен был ежегодно подавать в регпарламент в рамках ежегодной декларационной кампании, не был отражен. В рамках рассмотрения дела на ряд принадлежащих Короткову объектов недвижимости, расположенных в Волгоградской и Московской областях, в республиках Татарстан и Калмыкия, был наложен арест.