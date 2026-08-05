Бастрыкину доложат о поисках девочки, которую завалило песком в Нижнем Тагиле

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о девочке, пропавшей без вести. Речь идет о 13-летнем подростке, которую засыпало песком на заброшенном Лебяжинском карьере. Инцидент произошел 24 июля, и до сегодняшнего дня судьба девочки неизвестна.