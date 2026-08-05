Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о поисках девочки, которую завалило песком в Нижнем Тагиле

Девочку, которую засыпало песком на карьере в Нижнем Тагиле, все еще ищут.

Источник: Комсомольская правда

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о девочке, пропавшей без вести. Речь идет о 13-летнем подростке, которую засыпало песком на заброшенном Лебяжинском карьере. Инцидент произошел 24 июля, и до сегодняшнего дня судьба девочки неизвестна.

— В СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад, — сообщили в ведомстве.

Глава СКР проучил руководителю регионального Следственного комитета Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах расследования дела и принять исчерпывающие меры по установлению местонахождения подростка.