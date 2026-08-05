«Пора прекращать говорить правду»: блогер Ульянов выступил в суде

«Меня оговаривают такие люди как Рашид Карсаков (зерноторговец, владелец ряда компаний, в том числе, “ТД “Зерно Заволжья”. — Авт.) и Михаил Серенко (подсудимый администратор ТГ-канала “Остров свободы”. — Авт.), а также Анатолий Мещеряков (экс-сотрудник УЭБиПК регионального главка МВД, владелец УК. — Авт.)”, — сказал Ульянов, вспомнив фразу, которую некогда обронил один из правоохранителей: “Был бы человек, Алексей, а статья найдётся”.