«Пора прекращать говорить правду»: блогер Ульянов выступил в суде

В Центральном райсуде Волгограда состоялось второе судебное заседание по делу блогера Алексея Ульянова. Подсудимый принимал участие в нём в режиме видеосвязи.
«Меня оговаривают такие люди как Рашид Карсаков (зерноторговец, владелец ряда компаний, в том числе, “ТД “Зерно Заволжья”. — Авт.) и Михаил Серенко (подсудимый администратор ТГ-канала “Остров свободы”. — Авт.), а также Анатолий Мещеряков (экс-сотрудник УЭБиПК регионального главка МВД, владелец УК. — Авт.)”, — сказал Ульянов, вспомнив фразу, которую некогда обронил один из правоохранителей: “Был бы человек, Алексей, а статья найдётся”.
Далее блогер заметил, что ему много лет обещали репрессии. И теперь он понял, что «надо прекращать говорить правду, говорить о том, что есть проблемы».
Ранее Михаил Серенко, чьё дело начал рассматривать накануне Волгоградский облсуд, сообщил в качестве свидетеля на процессе над Ульяновым, что они вместе вымогали деньги у Карсакова, гарантируя последнему, что в блогах не будут выходить материалы, порочащие его честь и достоинство.
Видео: t.me/ulianovfree.