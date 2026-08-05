В Туве завели уголовное дело после исчезновения участницы спартакиады

По версии следствия, в последний раз женщину видели 13 июня 2026 года в местечке «Кызык» Каа-Хемского района, где она участвовала в местной спартакиаде. Примерно в час ночи она ушла в неизвестном направлении. До дома женщина не добралась, и больше ее никто не видел. Сотового телефона при себе у нее не было.