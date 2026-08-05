15-летний подросток утонул в безымянном пруду в Кулебаках. Инцидент произошел на воде по улице Краснодонцев в среду, 5 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасти ребенка не удалось. Как установили следователи СК, мальчик купался в не оборудованном для купания месте в компании сверстников без сопровождения взрослых. Сотрудники МВД достали из воды тело погибшего.
На месте происшествия работают оперативные службы, они выясняют все обстоятельства трагедии.
Следователи Выксунского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку. При его осмотре тела мальчика телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликовано видео момента наезда на юного велосипедиста в ЖК «Новая Кузнечиха».